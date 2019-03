"Never look away" – tillbaka till Tyskland efter floppen

Titel: Never look away (Werk ohne Autor)

Regissör: Florian Henckel von Donnersmarck

Manus: Florian Henckel von Donnersmarck

Skådespelare: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer

Genre: Drama

Betyg: 4 av 5

Florian Henckel von Donnersmarck, känns namnet igen? Ja, det är några år sen som han regisserade filmen "De andras liv", om en tystlåten, plikttrogen Stasiagent, som avlyssnade ett par som jobbade på teatern. Och blev mer och mer engagerad i deras öde. "De andras liv" fick en Oscar för 2006 års bästa utländska film.

Fyra år senare kom "The Tourist", med Angelina Jolie och Johnny Depp i huvudrollen, en film som totalsågades av kritikerna och inte hade något gemensamt med "De andras liv", förutom Florian Henckel von Donnersmarck.

Nu är han tillbaka på hemmaplan, och åter är det de östra delarna av Tyskland som skildras.

I "Never look away" möter vi Kurt, vi möter honom först som barn. Han är med sin älskade unga moster på ett konstmuseum, där de tittar på abstrakt konst. Folkfientligt försöker guiden pränta in i besökarna, mostern viskar till Kurt att hon älskar den konsten och på vägen hem i bussen så vilar han sitt huvud mot henne.

Det är vackert, skört ska det visa sig, alldeles innan nazismen visar sin mörkaste sida för familjen.

Vi följer sen Kurt, som vill bli konstnär, genom nazism, kommunism och drömmen om ett fritt konstnärsliv i väst.

"Never look away" är som en bra tjock roman, man vet att man vill läsa klart redan efter ett par sidor. Filmen är drygt tre timmar, och även om en del av Kurts konstnärsstunder känns lite mindre intressanta så är vi tillbaka till berättandet i de andras liv, inte riktigt lika originellt, men berörande och med suveräne Sebastian Koch i ännu en huvudroll.