”Kattmänniska” – tänkvärt men ofärdigt om sexuella gränser

Titel: ”Kattmänniska”

Originaltitel: ”You know you want this”

Författare: Kristen Roupenian

Översättare: Amanda Svensson

Kristen Roupenians författarkarriär startade med något så ovanligt som en viral novell. "Cat person" publicerades i The New Yorker mitt under metoo och blev på grund av sitt vältajmade utforskande av sexuella gråzoner genast ivrigt delad och diskuterad.

Det är en skickligt berättad, nästan påträngande realistisk historia om unga Margot, som efter en dejt med en äldre man inser att hon inte vill ligga med honom, men väljer att göra det ändå, för att situationen och missförstånden dragits så långt att ett stopp känns övermäktigt.

Efter den uppmärksamhet som novellen fick, landade författaren Kristen Roupenian snart ett bokkontrakt – en novell skulle bli flera, flera noveller skulle bli tv.

Men kanske gick det lite för fort.

Som novellsamling är ”Kattmänniska” ojämn, och det står tidigt klart att titelnovellen, realistisk och mångbottnad, inte är särskilt representativ. Om skräcken där är igenkänningen kring ett ångrat one night stand, tar den i flera av de övriga novellerna mer traditionella former.

Att Roupenian dras mot det övernaturliga och groteska är inte fel i sig. Men när hon överger det realistiska, tycks hon också överge det där mångbottnade. Hon blir övertydlig, som om hon är rädd att poängen ska gå förlorad, och använder chock för att skyla över när poängen inte är tillräckligt färdigformulerad.

Då är de noveller som håller sig närmare vardag och verklighet mer obehagliga. De är få, men bildar tillsammans en krypande genomlysning av den moderna relationens komplexitet, av sexualitet och gränser som stegvis förskjuts. Hit hör till exempel den novell som förutom titelnovellen gör starkast intryck, "En snäll kille", om Ted, som är, ni vet, en snäll kille. Eller, det är i alla fall så han försvarar sig när ex-flickvännerna håller rättegång – trots att hans snällhetssträvan ständigt slår över i svinighet, blir ett slags argument för frånkopplat ansvar, blir ett vapen. Här visar Roupenian igen vilket proffs hon kan vara, när det kommer till att syna och klä av den typ av tvivelaktiga gränsfallsbeteenden som finns överallt, men som sällan problematiseras.

Det här är noveller som är roliga att läsa, stundvis tänkvärda, men för ofta ofärdiga.