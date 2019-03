Brittiskt museum avstår donation från Sackler-familjen

Enligt The National Portrait Gallery är beslutet att inte ta emot donationen på 1 miljon pund ett beslut som fattats i samråd med Sackler-familjen.

Bakgrunden är att flera medlemmar i familjen mot sitt nekande anklagas för att på olika sätt ha tonat ned farorna med det beroendeframkallande opioida läkemedlet OxyContin, som tillverkas av familjens läkemedelsföretag Purdue Pharma. Enligt amerikanska CDC dör cirka 46 människor varje dag till följd av receptbelagda opioider.

Att The National Portrait Gallery inte tar emot donationen hyllas nu av den amerikanska fotografen Nan Goldin. Goldin, som själv varit beroende av OxyContin, är en av Sackler-familjens mest tongivande kritiker. I februari i år anordnade hon till exempel en manifestation på Guggenheim-museet i New York i protest mot att museet tar emot pengar från familjen.

Nu säger Goldin att hon hoppas att fler ska följa The National Portrait Gallerys exempel.

Sackler-familjen donerar pengar till ett stort antal kulturinstitutioner och universitet runt om i världen. Flera av dessa har under den senaste tiden mötts av stark kritik. Så sent som i helgen uppmanades det skotska museet V&V Dundee att återlämna en donation, och både Metropolitan Museum of Art och Columbia University i New York säger enligt The Guardian att de ska se över om de ska ta emot pengar från Sackler-familjen även i fortsättningen.