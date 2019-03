Us – mångbottnad dubbelgångarskräckis

Titel: "Us"

Regi: Jordan Peele

Manus: Jordan Peele

Medverkande: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss m fl

Genre: Skräck

Betyg: 4 av 5

Det hela börjar på ett nöjesfält, vi får följa med en liten flicka in i en variant på ett "lustigt hus". Här, bland speglarna, ska man hitta sig själv står det på skylten utanför. Men hur läskigt skulle det vara om man faktiskt gjorde det, rent konkret. Om ens sanna jag fanns där inne och väntade på en?

Regissören och manusförfattaren Jordan Peele bevisade med sin förra film, "Get Out", att det är går att göra underhållande skräckfilm av teman som rasism och vitas syn på svarta. I hans nya film, "Us", är budskapet förvisso mer inlindat, men minst lika oroande som i förra filmen.

"Us" är en dubbelgångarhistoria som på många passar ännu bättre in i skräckfilmskonventionerna än sin föregångare, med historien om en kärnfamilj som slåss mot ett gäng inkräktare som ser ut att vara familjens kopior. Lite som "Världsrymden anfaller" möter Hanekes "Funny Games", ungefär, med inslag av zombiefilmsinfluenser. På det har Peele sedan vällustigt strösslat filmen full av populärkulturreferenser.

Men bakom genrekonventionerna finns en film om identitet som kan tolkas på flera olika nivåer. Dubbelgångarmotivet går ju att läsa på ett individuellt plan, om varje persons mörkersida. Men man kan också se det som händer i filmen som något som refererar till USA som ett delat, splittrat land. För min egen del

Hos mig väckte "Us" tankar om bilden av den andre, alltså skräckbilderna och oron som finns för det som verkar okänt. Hur man till exempel förhåller sig till sitt ursprung om man gör en klassresa. Men det här är verkligen en film med många bottnar, den fungerar definitivt även som popcornfilm.

Den som längtar efter sin skräck rak, enkel och läskig tycker kanske att "Us" blir lite rörig och överlastad i längden. Själv är jag enormt förtjust i just det mångbottnade och mångtydiga. Med "Us" tycker jag att Peele tagit ett ordentligt kliv framåt i sitt filmskapande, och renodlat och förädlat sin egen röst kring teman som identitet, dubbelhet och rasism. Identitetspolitisk skräck, helt enkelt. På ett bra sätt.