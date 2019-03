Drömmarnas logik i expressiv dans

Plats: Kungsbacka Teater

Verk: "Prelude – skydiving from a dream"

Koreograf: Örjan Andersson

Musikalisk regi: Jonathan Morton

Dansare: Ida "Inxi" Holmlund, Jernej Bizjak, Hokuto Kodama

Musiker: Scottish Ensemble

Musik: Ludwig van Beethoven, Witold Lutoslawski, Johann Sebastian Bach

Spelschema: Malmö 19/3, Kungsbacka 20/3, Stockholm 22 o 23/3, Vara 25/3, Västerås 27/3

Fragment och kontraster – det är två nyckelord för den här

föreställningen som har en alldeles egen form i det att musik och dans

inte bara samverkar utan sammansmälter: kropparna är lika mycket

instrument som fiolen eller cellon. Tretton musiker och tre dansare –

det blir en nyskapande hybrid av konsert och dans, en danskonsert helt

enkelt.

Föreställningen påminner om drömmar – att t ex se sig ensam springande

runt en klunga av människor som inte vill släppa in en i gemenskapen,

eller drömma om ett möte som urartar till ett gräl.

Ordet dröm ingår också i titeln, "Prelude – skydiving from a dream", och många gånger under den 70 minuter långa föreställningen upplever jag drömmens märkliga sätt att kasta sig mellan känslor och tillstånd som understryks av att denna fantastiska orkester under Jonathan Mortons ledning även i musiken styckar upp Bach, Beethoven och Lutoslawski i teman och fragment.

Orkestern rör sig ständigt, står och går medan de spelar, grupperas

och omgrupperas, å dansar i vissa partier. Örjan Andersson blandar

alltså skolade och oskolade dansare och då uppstår en särskild

dynamik; han gör något mer än att illustrera tillstånd, han gestaltar

dom. Något han lyckas överföra till sina tre dansare som har sina

kroppar under total kontroll. Ibland blir musik och kropp ett, och

framför allt gäller det flickan med guldbyxorna, Ida "Inxi" Holmlund,

som vibrerar, stampar, böjer och tänjer med en nästan kuslig kraft och

precision.

Det är absolut inte enbart hennes förtjänst att detta blir en sådan

säregen och stark upplevelse – musiken, stråkorkestern, de manliga

dansarna - alla bidrar – men hennes insats glimrar extra mycket.