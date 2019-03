Veckans ord: Kulturflätare

Som kulturjournalist lystrar man förstås direkt. Kan kulturflätare vara en mer seriös variant på det lite ironiska epitetet kulturkramare?

En människa som flätar ihop kulturer med varann? Det finns ju utmärkta förebilder inom konst och litteratur som Britta Marakatt-Labba eller Katarina Taikon.

Men nej. Ordet kulturflätare lanserades av Trygghetsrådet som ett framtidsyrke i samarbete med ett konsultföretags platsannons. Kulturflätare ska nämligen utbildas, i det här fallet genom en praktikplats. Och det har inget med kulturlivet att göra, utan om företagskulturer.

För enligt annonsen gör Kulturflätaren, citat: ”processen med samarbeten och nätverk smidigare, och underlättar både praktiska och kulturella aspekter.

I framtidens arbetsliv ser vi ännu fler samarbeten, och att få människor och organisationer att jobba väl tillsammans är nyckeln till framgång.

Att få alla inblandade att sträva mot samma mål är inte lätt – men tycker du att det är en spännande utmaning är jobbet som Kulturflätare perfekt för dig.”

Nog låter det som ett framtidsjobb. Tänk att kunna få alla att sträva mot samma mål!

Som jag minns det, brukar det vara chefer som har den uppgiften inom företag och organisationer, men när man läser tidningarnas i mitt tycke allt intressantare ekonomisidor hittar man väldokumenterade artiklar om kulturklyftor inom företagen och organisationerna – och i alla riktningar, hisnande kulturskillnader mellan ledningsnivåerna, och diskrepanser på tvären mellan olika arbetslag och yrkeskategorier – inte alls någon lätt match att fläta samman kulturer och på så sätt få de nöjdaste kunderna och medarbetarna som resultat.

Men enligt samma arbetslivsreportage som jag numera slukar har det blivit något av en nationalsport att inte anamma dom värdegrundsspäckade flätningskampanjer som företagsledningarna bjuder på under höstens kickoffer, snarare tycks dom bemötas med allt större skepsis, ja dom kan till och med anföras som grundorsak till utbrändhet.

Här behövs uppenbarligen en kulturflätare som kommer in – nej, inte från sidan, utan underifrån. Kanske rentav från kulturlivet – ja kanske en omskolad kaospilot, om vi ska återknyta till ett nyord ur 90-talets kulturklimat.

När mina barn gick i skolan skedde en del underliga saker. Min son gick i samma klass i princip från dagis. Hela gruppen gick in via förskola till en klass som följdes åt genom stadierna – tills det blev dags för högstadiet. Eftersom klassen var känd som lugn och harmonisk, till skillnad från några andra klasser med problem, delades barnen upp i mindre grupper och portionerades ut bland dom andra oroligare klasserna, som en sorts vallhundar. Och plötsligt blev det inget roligt för min son att gå till skolan längre. Kompisarna var ersatta av främlingar plus några rötägg som han skulle verka lugnande på. På föräldramötet blev det uppenbart att omfördelningen skett för att göra livet lättare för lärarna. Så vem var skolan till för?

Det gick som det gick. Vi bytte skola, precis som många av de tidigare klasskamraterna.

Jag kan inte låta bli att tänka att 2019 års kulturflätare är tänkta som arbetslivets vallhundar eller smörjmedel – till hjälp för dom chefer som är alltför upptagna av att vara chefer.