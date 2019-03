Utställning manar till diskussion i infekterad Brexit-fråga

I kryptan under St Pancras kyrka visas konst för och emot Brexit. På väggarna finns målningar och videoinstallationer, och i de mörka källargångarnas mitt finns bord med tidningar från tiden före folkomröstningen 2016. Förstasidornas språk är bombastiskt.



- Det kommer så mycket nyheter från medierna att människor tvingas in i en polarisering, säger skotske konstnären Bryden som kurerarat utställningen "Take back Control".

Bryden vill skapa en dialog mellan lämna- och stannagrupperna som går bortom den världsbild som pressen basunerar ut.



- Vi allmänheten är inga barn, och det finns inget enkelt ja eller nej, utan många sätt att göra handel med EU på, fortsätter han.



Att få konstnärer från båda sidor att ställa upp var inte lätt. En del vägrade att delta i en utställning där verk från andra sidan också skulle visas.



Några timmar från London ligger staden Leicester, en av Storbritanniens mest mångkulturella städer. Där röstade 49 % för Brexit.

Gurdeep Sian presenterar sig som kulturprovokatör. Han ser möjligheter med den turbulens som landet nu går igenom, särskilt när det gäller finansieringen av kultur. Den brittiska kultursektorn har varnat för konsekvenserna om EU:s kulturstöd uteblir.



- Vad ska vi ta oss till när mamma och pappa Europa lämnar oss? Vi har blivit så vana vid regler och ett visst sätt att arbeta på så vi har glömt varför vi gör det vi gör, säger Gurdeep Sian

Gurdeep Sian hoppas att EU-strukturen inte ersätts av en likadan inhemsk struktur om Storbritannien lämnar unionen, utan att man vågar tänka nytt på många plan.