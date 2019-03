Artisten Scott Walker död

I mitten av 60-talet slog Scott Walker igenom som frontman för The Walker Brothers, som bestod av tre män som inte var besläktade, men som alla antog efternamnet. De hade hits som "The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)" och "Make It Easy on Yourself".

Scott Walker var känd för sin baryton. På 60-talet gjorde han främst orkesterfylld popmusik, inspirerad av bland annat Jacques Brel.

Det blev en återförening med The Walker Brothers på 70-talet, men efter det fortsatte Scott Walker solo. Med åren blev hans musik allt mer avantgardistisk. I slutet av sin karriär gjorde han även ledmotiv till filmer som The "Childhood of a Leader" och "Vox Lux".

Hans album har inte varit några storsäljare, förutom de självbetitlade Scott-albumen från slutet av 60-talet som sålde bra i Storbritannien. Däremot har band som Radiohead, Pulp, The Divine Comedy och David Bowie influerats av hans musik.

Scott Walker blev 76 år gammal.