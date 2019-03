Kulturmyndigheter i USA kan komma att läggas ner

Det handlar om de två myndigheterna National Endowment for the Arts och National Endowment for Humanities, den ena myndigheten ger statliga anslag till konstnärliga verksamheter och den andra ansvarar för bidrag till olika kulturprojekt runt om i USA. Det rapporterar The Art Newspaper.

Men i budgetförslaget till nästa år ska myndigheterna endast få så mycket stöd som behövs för att klara av en ordnad avveckling över två år, rapporterar flera amerikanska medier.

Enligt Trumpadministrationen är de två myndigheterna ingen kärnverksamhet som faller under federalt ansvar.

Bland annat motiveras nedskärningarna i budgetförslaget med att bidrag från privat håll till kulturen ökat och det hänvisas bland annat till en blogg från 2013 som rapporterade att internetplattformen Kickstarter finansierade fler konstprojekt än den ena myndigheten.

Det är inte första gången Donald Trumps administration försökt att skära i de två enheterna, men förslagen har tidigare fallit i kongressen.