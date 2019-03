Festivalsatsning mot sexuella övergrepp

Hittills har fem festivaler - Storsjöyran, Way out West, Brännbollsyran, Lollapalooza och Eksjö Stadsfest - anslutit sig till projektet Dare to care. Bakom satsningen står Svensk Live i samarbete med RFSU. Det man vill uppnå är en positiv publikkultur och motverka sexuella övergrepp. Sammanlagt ska man samarbeta med minst åtta festivaler under två år.

Hanna Rothelius är projektledare på Svensk Live:

– Satsningen är framför allt riktad till festivalbesökare. Vi kommer att finnas på plats där med informatörer som är utbildade från RFSU och fler som vi kommer rekrytera.

– Vi kommer att prata med festivalbesökare om hur man kan ha sex på ömsesidiga villkor och hur man kan vara en aktiv åskadare, så att personer ska kunna vara mer förberedda om de ser något som ser ut att går fel och kunna gripa in, säger Hanna Rothelius på Svensk Live.

Förutom att prata med besökare så kommer Dare to care också att utbilda hela festivalorganisationerna.