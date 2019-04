Marit Furn hittar en huvudperson men tappar en historia

Titel: Abalone

Författare: Marit Furn

Ester har sjappat från Sverige och sin pappas begravning. Hon åker till Sydafrika under förevändning att hon ska samla material till ett reportage om landet efter apartheids avskaffande. På vandrarhemmet träffar hon Tom, som också bearbetar sorg och flyr ansvar och känslor. Han är ingen turist, men vandrarhemmets flyktiga bekantskaper passar honom just nu och han försörjer sig som tjuvfiskare av havsöron, abalone. Ester och Tom är bägge dömda att gå under. De hanterar sina sorger genom att driva runt i staden på nätterna och dricka vodkashots och ta kokain. Ester tappar ganska snart fokus på sitt journalistiska arbete, hon är på väg att göra en del intressanta insikter men hon orkar inte gå i mål med något.



Marit Furns andra roman är mindre av en litterär lek än debutromanen "Skuggan". Författaren har ett driv i sitt berättande och huvudpersonen Ester är romanens styrka, även om berättelsen planar ut mot slutet.