Konflikt om barnfigurerna Babblarna till domstol

Babblarna finns bland annat i böcker, som leksaker, i musik och på film och är omåttligt populära bland barn. Tvisten som nu ska avgöras i Arbetsdomstolen är infekterad och innehåller många turer, men i grunden handlar det om vem som egentligen har formgett de färgglada, språkpedagogiska figurerna och deras värld.



Kulturnytt har sökt Anneli Tisell, vd för Hatten Förlag, utan framgång. Men hon skriver på förlagets hemsida att Babblarnas värld är hennes livsverk och skapelse. Hon menar att animatören Ola Schubert har varit en av många utförare och att han kom in i processen först två år efter att konceptet började ta form.



Ola Schubert, som först frilansade åt Hatten Förlag under tio år och sedan var anställd under två år, menar att han och ytterligare en frilansande illustratör har varit med och skapat Babba, Bibbi, Dadda och de andra.



– Anneli äger ju så klart rätten till varumärket, alltså namnet Babblarna. Men figurerna, karaktärerna, som har samlingsnamnet Babblarna är ju enskilda illustrationer och alster, säger han.

Babblarna är också ett samlingsnamn för all verksamhet som bedrivs.

– Vi äger upphovsrätt till många av de illustrationer och alster som ingår i konceptet Babblarna och vissa delar har vi också delad upphovsrätt med till exempel Anneli eller Hatten, men mycket av det vi har gjort äger vi ensam upphovsrätt till, säger Ola Schubert.



Anneli Tisell skriver på förlagets hemsida att valet att stämma Ola Schubert var enkelt då det handlade om att kunna fortsätta arbetet med Babblarna då hon menar att Schubert saboterat för förlaget.

Hon skriver vidare att det inte gått att göra en överenskommelse – något som Ola Schubert menar att också han försökt åstadkomma:



– Jag har försökt i ett och ett halvt års tid att få till en förhandlingslösning, att vi sätter oss ner och pratar, men de är inte intresserade, säger Ola Schubert.



Förhandlingarna i Arbetsdomstolen inleds den 2 maj.