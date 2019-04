Visumproblem för svenska musiker

Musiker som tidigare utan problem har kunnat få arbetsvisum till USA i många år kan nu både behöva fylla i en lång blankett innan deras ansökan behandlas och få avslag på vaga grunder fast de har gjort det.

Det senaste exemplet är folkmusiktrion Väsens altviolinist Mikael Marin. Han har tidigare utan problem kunnat turnera i USA under 20 års tid, men den här gången har de andra två fått åka utan honom.

De amerikanska myndigheterna har istället bett Marin fylla i en blankett där han måste redogöra för resor han gjort till USA, engagemang i sociala medier och lämna kontaktuppgifter och annat.

Varför har han inte fått veta:

- Nej, jag har inte fått någon som helst orsak till varför jag ska göra det, säger Mikael Marin.

Sångerskan Katarina Henryson - som tidigare utan problem har fått arbetsvisum till USA, inte minst som grundare och i många år medlem av vokalgruppen The Real Group - fick trots ifyllda blanketter plötsligt avslag:

- Jag jobbade med en fantastisk produktion som hette "The Mile Long Opera", som var en sorts konsert-performance på The high line som är en park i mitten av New York, och där skulle tusen sångare - 200 profesionella och ungefär 800 amatörsångare - framföra ett nyskrivet verk av David Lang, berättar hon.

Tonsättaren David Lang har bland annat belönats med Pulitzerpriset och Henryson hade handplockats för att bidra med sin specialkompetens både när det gäller att arbeta med körer och i egenskap av professionell sångerska.

Hon åkte till USA och började jobba med produktionen på ett sätt som inte kräver arbetsvisum, och skrev ett kontrakt värt en kvarts miljon kronor, men då repetitions- och föreställningsperioden inleddes förra sommaren och behövde arbetsvisum blev det stopp. Den amerikanska immigrationsmyndigheten USCIS hänvisade till att hennes arbete inte skulle innehålla sång.

- Det är ju ganska konstigt att tänka sig att jag som sångerska jobbar med en kör, att arbetet inte skulle innehålla sång. Dessutom ifrågasatte man "the significance" - betydelsen - av själva verket som sådant, som var ett megaverk och som har vunnit en massa priser i efterhand, säger Henryson.

Den amerikanska ambassaden i Stockholm säger till Kulturnytt att den inte kan kommentera enskilda fall och att de musiker och artister som får avslag är mycket få i förhållande till dem som beviljas arbetsvisum.

Katarina Henryson, som fick hoppa av engagemanget i New York, har fått sig en tankeställare:

- Jag har många vänner där och älskar mycket den konst som finns där och det är spännande - alltid! - men jag har ju åkt till Ryssland och Kina är ju inte så lätt heller, men att USA nu tar priset är ändå fascinerande som är en stor demokrati, säger hon.