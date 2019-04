Murrig ångest i Stephen Kings Jurtjyrkogården

Titel: Jurtjyrkogården (Pet Sematary)

Regissör: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer

Manus: Matt Greenberg, Jeff Buhler efter Stephen Kings bok

Skådespelare: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow

Genre: Skräck

Betyg: 3 av 5

En ny filmatisering av Jurtjyrkogården, Stephen Kings skräckroman, har premiär i morgon. Björn Jansson du har sett den och den inleds med en familj på väg ut till stugan i skogen.



- Mmm, och den inleds så här...



Familjen pratar i bilen, stannar till utanför huset och så när de kliver ur så rusar en stor tankbil förbi. Ett jump scare...



Där hoppade man till...



- Ja, det är en stor tankbil som rusar förbi på den lilla vägen vid familjens nyköpta hus. Och inleds det så här, med en lycklig familj i en Volvo på väg ut till stugan i skogen... då kan man göra sig beredd på skräck.

Skräckgenren, som inte är min favoritgenre, har blivit bättre på bio. Filmerna med blåsta collegekids i en stuga på landet och filmerna där man sågar kroppsdelar av varann verkar hitta direkt till streaming numera, om de görs.

Så nu ser det oftast ut så här på bio, en familj i en stuga i skogen, och hotet kommer inifrån, från någon i familjen eller så är det huvudpersonens egna rädslor som sätter igång allt.

Filmer som Get Out och Hereditary visar ju också att det går att göra lite mer genomarbetade berättelser som skrämmer, och har hjälpt till att höja nivån.



Jurtjyrkogården då, är den lika bra som de du nämnde Get Out och Hereditary?



- Jag tycker inte det, de var mer oväntade, med fler blinkningar och framför allt Jordan Peele som gjort Get Out och Us visar ju att det går att göra skräck som kommenterar nutiden och samhället. Jurtjyrkogården är mer old school där. Murrigare, tilltufsad och med en mer begränsad spelplan. Men den är välgjord och otäck.



Hur rädd blev du?



Ja, jag satt och kisade rejält ett tag. Jurtjyrkogården är tung, ångestframkallande närmast med sitt kretsande kring död och återuppväckta döda familjemedlemmar. Om jag blev upprymt skrämd av Us här om veckan så blev jag mer nedstämt skrämd av Jurtjyrkogården.



"Sometimes dead is better"