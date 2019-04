Bäst just nu vecka 14 – Sunset, The Act och The dirt

Sunset (ljudbandet till filmen)

Inte sedan ”Låt den rätte kom in” har jag lyssnat lika mycket på en film på bio. Den ungerska ”Sunset” utspelar sig lika mycket i Irisz Leiters inre som i det yttre: 1910-talets Budapest på randen till krig och revolution. Och detta kaos av inre och yttre universum är just vad vi hör i den magiska ljudmixen. En lika se- som hörvärd film.

– Mattias Berg (reporter/kritiker)

Kankyō Ongaku - Japanese ambient environmental & new age music 1980-90 (album)

Med en växande vurm för både new age- och japansk musik från 80-talet bland många musikintresserade känns samlingen Kankyō Ongaku tidstypisk. Musikern och Japan-konnässören Spencer Doran har samlat ihop ett pärlband av ambienta och minimalistiska kompositioner. Stramt, stilrent och väldigt japanskt. Passar både som förgrund och bakgrund.

– Elias Krantz (sändare/reporter)

The Dirt (film)

Är du inget Mötley Crew - fan och har aldrig varit. Bra! Inte jag heller. Det behövs inte för "The Dirt", som bygger på rockbiografin med samma namn, är en kraschkurs i heavy/glam-metalbandets vräkiga, skitiga och utsatta historia. Det här är gränslöst, utflippat, sorgligt, speedat, galet KUL.

– Ronnie Ritterland (digital redaktör)

Tesori Italiani (sociala medier-konto)

Kulturhistoria i digital förpackning. Flera gånger i veckan läggs nya fantastiska konstverk och monument upp på det här sociala medier-kontot, där varje konstverk även presenteras utförligt även på engelska. Liksom jag själv verkar personerna bakom kontot också älska konsten att göra genomskinlig marmor. Alltså madonnor, martyrer och Kristus själv svepta i tunnaste sten. Nyligen till exempel en underbar liten film på ”Cristo Velato” från 1753 av konstnären Giuseppe Sammartino.

– Mattias Berg (reporter/kritiker)

The Act (tv-serie)

Redan i inledningsscenen förstår man att det kommer gå åt skogen i nya HBO-serien ”The Act”. Baserad på verkligheten och Buzzfeed-artikeln ”Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered”. Skruvat, obehagligt och välspelat med Patricia Arquette och Joey King i huvudrollerna.

– Elias Krantz (sändare/reporter)

Folk och fåglar av Owe Adolfsson (diktsamling)

Det är aldrig försent att lära sig lyssna på våren. ”Jag borde kunna mer om fågelsång” kanske du tänker. Eller: ”Hur ska jag förklara för mina barn när de frågar vad det är för tjatter som låter i buskar och snår” och ”vem som sjunger så vackert i vårkvällen”. Det här är ingen fågelparlör - men en perfekt guidebok som poetiskt och pedagogiskt årstid för årstid introducerar våra vanligaste fåglar från Blåmesen: ”De små Sverigevännerna” som stannar troget hos oss vintern igenom och ”firar nationaldag varje dag”, till Sidensvansen: ”luftens A-lagare” som är ”ständigt berusad på rönnbär”.

– Ronnie Ritterland (digital redaktör)