Lyssnarnas förslag: Noveller som borde läsas

"There Will Come Soft Rains" av Ray Bradbury

En gripande och vemodig postapokalyptisk berättelse.

"The Tower of the Elephant" av Robert E Howards

Conan-novell. Mycket äventyr och mystik på inte så många sidor, en perfekt munsbit för den som vill prova på fantasy före Tolkien.

"The Last Question" av Isaac Asimov

Trevlig struktur, episkt perspektiv, intressant knorr på slutet.

"The Nine Billion Names of God" av Arthur C. Clarke.

"Kappan" av Nikolaj Gogol

"En kort stund av lycka för Francis Macomber" av Ernest Hemingway

"Att döda ett barn" av Stig Dagerman

"Till Esmé" av J.D. Salinger

"Damen med hunden" av Anton Tjechov

"Ariadne på Naxos" av Olga Tokarczuk

”Att andas” av Alexandr Solzjenitsyn

Den vackraste och kortaste novell jag vet. Den utspelar sig under et blommande äppelträd. Den beskriver frihet på ett sätt som alltid får mig att börja tänka och inse att jag aldrig kommer att kunna förstå vidden av det Solzjenitsyn beskriver. Bara den som varit fånge kan det.

"Ett halvt ark papper" av August Strindberg

"Min nya granne" av Sara Kadefors

Jag läser alltid den med mina Skrivande-elever på gymnasiet. Den bygger upp historien steg för steg på ett fantastiskt sätt, och man blir förvånad hela tiden.

"Pälsen" av Hjalmar Söderberg

För att det är ett litet mästerverk från första till sista meningen.

"By på höjden" av John Ajvide Lindqvist

"Maskrosen" av Margit Bethlehem

En pärla, tycker jag, med få ord gestaltas livets magi och hur lätt det är att tanklöst krossa någons lycka. ... När jag läste den med nior i skolan blev de alltid djupt berörda och samtalen kring den allvarliga och djupa. Ofta blev den vald som bästa novell. En fördel till är att den är mycket lätt att förstå. Inga krångliga ord eller svåra bilder. Den är glasklar.

"Hat trick" av Etgar Keret

"One, no one and one hundred thousand" av Luigi Pirandello

"Berättelsen om Mats Israelsson" av Julian Barnes

“The Nightingale And The Rose” av Oscar Wilde

"Die Traumnovelle" av Artur Schnitzler

"Gåvan" av Stina Stoor

"Mor badar" av Moa Martinson

Första kapitlet i Moa Martinsons roman"Kvinnor och äppelträd". Texten är tveklöst skriven som en novell och sedan löst sammanfogad med andra berättelser till Moas debutroman. Om "Mor badar" publicerats som novell hade den rankats jämbördig med Dagermans och Söderbergs bästa.