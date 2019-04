Ungerska sångare hävdar "afro-amerikansk identitet"

Summertime and the living is easy - den mest kända arian ur operan Porgy and Bess är tolkad av mängder av sångare genom åren. Även operan från 1935, som berättar historien om ett svart samhälles kamp mot våld och rasism, har också framförts många gånger men när den sätts upp på scen så ska det ske med en ensemble som består av afroamerikaner.

Det var tonsättaren George Gershwins, brodern Ira Gershwins och textförfattaren DuBose Heywards klara vilja. Denna intention har dock inte alltid följts, till exempel inte vid premiären av operan i Stockholm och Göteborg 1948.

Men senast i raden att bryta mot denna regel är den ungerska statsoperan, det rapporterar bland andra The Guardian. För komma runt regeln har nu har knappt hälften av sångarna i den nästan helvita ensemblen skrivit på ett papper att "det afroamerikanska ursprunget och medvetenheten är en oskiljaktig del av min identitet".

Regissören Szilveszter Okovacs är starkt kritisk till regeln och säger till tv-nätverket Euronews, apropå regeln, att "om vi måste spela på absurda grunder kan vi inte göra annat än att gå med i absurditeterna".

Redan förra säsongen när ungerska statsoperan satte upp Porgy and Bess första gången, även då med en vit ensemble, så reagerade The Gershwin Estate som förvaltar George Gershwins musikaliska arv och intressen. Då tvingade rättighetsinnehavarna produktionen att lägga till en mening om regelbrottet i sitt tryckta material.