"Game of Thrones" går in på upploppet

Hur var det första avsnittet?

– Det var en ganska traditionell säsongspremiär, snyggt men sammanfattande, men så tycker jag att det kan få vara när man väntat i nästan två år. Det märks också att "Game of Thrones"-säcken börjar knytas ihop nu. Om konflikterna och intrigerna och hemligheterna förut var lika många som utspridda har de nu kokats ner till ett hanterbart fåtal. Det är de allierade i norr mot drottningen i syd, det är de levande mot de levande döda, och alla rustar för krig. Och som för att ytterligare understryka att vi nu går in på seriens upplopp ekar säsongspremiären också av seriens allra första avsnitt – det är snö, det är mäktiga personer som rider in i Winterfell, det är många återseenden mellan karaktärer som inte sett varandra på flera säsonger – några kära, några mindre kära. Plus, så klart, lite naket, ett par drakar, och minst ett viskande samtal i katakomber.

Vem kommer att ta över tronen då, får man några hintar om det i första avsnittet?

– Nja. Men det börjar dra ihop sig. De möjliga regenterna är nu ganska få. Eller ganska många, om man får tro de hundratals fan-teorier som figurerar på nätet. Här finns ett ganska klassiskt fantasy-spår, om den oäkta sonen som egentligen är den rättmätiga arvingen till tronen. Men eftersom "Game of Thrones" på många sätt – inte alla, men många – gjort upp med föreställningar om vad fantasy är eller kan vara hoppas i alla fall jag på ett mindre traditionellt slut. Fem avsnitt återstår, och om den här serien lärt oss något är det att nästan vad som helst kan hända. Ingen går säker.