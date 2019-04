"The Brink" riskerar att falla på eget grepp

Titel: The Brink

Regi: Alison Klayman

Medverkande: Steve Bannon

Betyg: 2 av 5

Vad är det för en film?

Den handlar om den amerikanska opinionsbildaren Steve Bannon, en central figur i nationaliströrelsen i USA. Tidigare kampanjledare och chefsstrateg hos Donald Trump, och hjärnan bakom den högerpopulistiska sajten Breitbart.



Hans nya politiska mål är att ena och stötta Europas högerpopulistiska partier inför valet till EU-parlamentet i maj.

"The Brink" är gjord av amerikanska filmaren Alison Klayman, som gjorde Ai Wei Wei: Never sorry. Vi får följa Steve Bannon under ett år – från att han lämnar vita huset efter den högerextrema demonstrationen i Charlottesville hösten 2017, till att han att reser runt i Europa och erbjuder högerpopulistiska partier hjälp inför EU-valet.

Han träffar flera av nyckelpersonerna i Italien och Belgien till exempel. Och tidigare Sverigedemokraten Kent Ekeroth dyker upp.



Vad ger den för bild av Steve Bannon?



Han framstår mer som en underhållande försäljare av populistiska slogans än en driven ideolog. Vi får inte reda på varför han drivs av tanken på en populistiskt styrd värld. I en kort och okommenterad scen får vi veta att han vill avskaffa staten genom att först ta över den på demokratisk väg. Sedan tar charmören över igen.



Funkar The Brink som biofilm?



Den saknar en tydlig röst, och är inte särskilt spännande varken tematiskt eller estetiskt eftersom den inte går på djupet. Funkar bättre på tv än på stor duk helt enkelt.

Det som däremot fungerar är hur filmen belyser hur vi journalister samspelar med den nationalistiska rörelsen genom att vara smått besatt av den och falla in i rörelsens språkbruk. Men risken är att filmen faller på samma grepp, genom att inte gå till botten med eller på allvar granska Bannon och hans idévärld.