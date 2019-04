Veteranregissörer och Elton John på årets Cannesfestival

Det var ett gäng kända namn som lästes upp när årets tävlingsserie i Cannes offentliggjordes på en presskonferens idag: Pedro Almodovar, bröderna Jean-Pierre och Luc Dardenne och Ken Loach tillhör veteranregissörerna – alla med flera tävlingsfilmer bakom sig.

Andra namnkunniga regissörer är till exempel österrikiska Jessica Hausner som tar steget in i tävlingsserien för första gången, medan kanadensiske Xavier Dolan och Bong Joon-Ho är med och tävlar om guldpalmen för andra gången.

När det gällde filmer utom tävlan så var man mycket stolta över att Elton John kommer till Cannes för att presentera filmen om hans karriär, "Rocket Man", medan danske Nicholas Winding Refn ska visa två delar av sin nya Amazon Prime-serie på festivalen i maj.

Programmet presenterades på en ovanligt rörig presskonferens där festivalens konstnärlige ledare Thierry Frémaux fick ta emot sms-påminnelser upp på scenen när han glömt bort att presentera filmer, tydligen hade han fått med sig ett gammalt manus till presentationen. Han tog däremot självmant upp jämställdhetsfrågan och berättade om hur man internt arbetat för att få bättre könsbalans i de grupper som väljer festivalens filmer. Fler än fyra kvinnliga regissörer i tävlan kunde han dock inte presentera. Det är i och för sig lika många som "rekordåret" 2011. Bättre ser det ut i den totala mängden filmmakare i de officiella serierna – här finns 13 kvinnor representerade.

Några klara besked om hur det blir med Quentin Tarantinos medverkan kunde däremot inte Frémaux ge. I år är det 25 år sedan Tarantinos "Pulp fiction" visades i Cannes – och såväl regissör som festivalledning skulle gärna se en jubileumsvisning av hans nya film "Once upon a time in Hollywood" i år. Men filmen är fortfarande inte färdig, och eftersom regissören vill visa den i 35 mm-formatet är efterarbetet tidskrävande. Helt kört är det däremot inte för Tarantiono, Frémaux var mycket tydlig med att man kommer att komplettera programmet med ytterligare några filmer.

Fakta: De tävlar om Guldpalmen

(TT)

Jim Jarmusch: "The dead don't die"

Pedro Almodóvar: "Dolor y gloria"

Marco Bellocchio: "Il traditore"

Yinan Diao: "Nan fang che zhan de ju hui"

Joon-ho Bong: "Parasite"

Jean-Pierre Dardenne och Luc Dardenne: "Le jeune Ahmed"

Arnaud Desplechin: "Roubaix, une lumière"

Xavier Dolan: "Matthias & Maxime"

Ken Loach: "Sorry we missed you"

Ladj Ly: "Les misérables"

Terrence Malick: "A hidden life"

Juliano Dornelles och Kleber Mendonça Filho: "Bacurau"

Corneliu Porumboiu: "La gomera"

Ira Sachs: "Frankie"

ustine Triet: "Sibyl"

Mati Diop: "Atlantique"

Jessica Hausner: "Little Joe"

Céline Sciamma: "Portrait de la jeune fille en feu"

Källa: Cannesfestivalen