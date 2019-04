"Greta" – suspekt skräcksaga om moderlighet

Titel: "Greta"

Regi: Neil Jordan

Manus: Ray Wright och Neil Jordan

Skådespelare: Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe m.fl.

Genre: Skräck, komedi

Betyg: 2 av 5

Den här filmen är en intressant provkarta över de kvinnoroller som fortfarande cirkulerar på bioduken. Frances är ung och oskyldig, hon jobbar som servitris och hennes vackra ögon är oavbrutet uppspärrade. Hon bor med sin lite mer avancerade, rika väninna Erica som gör tarmsköljningar, festar och har en rik pappa. De delar den lägenhet på Manhattan som Erica fick i examenspresent.



In på scenen kommer den medelålders Greta, rödhårig och med brytning, en komplicerad fransyska, spelad av Isabelle Huppert. Hon har glömt kvar sin handväska på tunnelbanan i New York. Det borde verkligen vara kört, men lyckligtvis finns det fortfarande hederliga små lamm i omlopp. Den flickiga, moderlösa Frances bestämmer sig för att återlämna väskan och träder därmed in i en mörk parallellvärld.

En bisarr vänskap uppstår. Gretas lägenhet är en Elfriede Jelinek-dröm med mörkt piano, lampetter och djupröda sammetsdraperier. En svunnen värld av europeisk ondska, små spetsdukar och urspårad moderlighet.

Jag skulle beskriva filmen som en Bridget Jones för skräckälskare, det är snyggt och välgjort och Isabelle Huppert är förstås den perfekta häxan som lockar oskyldiga småflickor till ugnen med hjälp av designerväskor och fransk matlagning. Men det är något som skaver där i häxifieringen av den äldre ensamma kvinnan. Åtminstone i mig.

För även om den superbegåvade Isabelle Huppert hela tiden har något slags humoristisk överenskommelse med publiken där hon leker med våra fördomar, så bekräftar själva filmen dem samtidigt.