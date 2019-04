"Hjärter dam" fastnar i sitt eget garn

Titel: "Hjärter dam"

Originaltitel: "Dronningen"

Regissör: May el-Thouky

Manus: Maren Louise Käehne, May el-Toukhy

Skådespelare: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper m fl

Genre: Drama

Betyg: 2 av 5



Det går inte så bra, till att börja med, för Anne och Peter när Peters son Gustav kommer för att bo hos dem. Gustav är i de övre tonåren och har levt ett alltför struligt liv hemma med mamma Rebecka i Sverige för att det ska få fortsätta.

Nu står hoppet till Peter som inte haft någon särskilt nära relation till sin son sedan han lämnade familjen i Sverige för Anne, som han nu har har tvillingdöttrar tillsamman med och de bor alla i den stora fina villan alldeles vid skogsbrynet. Anne är brottsmålsadvokat inriktad på att försvara utsatta unga kvinnor och Peter är läkare. Så här bör Gustav kunna hitta lugnet.

Men... Anne blir sexuellt attraherad av unge Gustav. Och inte bara det, hon förför honom och inleder en relation.

Det är en modern och intressant intrig. Att en äldre kvinna inleder en relation med en ung man behöver ju knappast påpekas att - det ser man inte så ofta på bio.

Men frågan är om regissören May el-Touhky riktigt vet vad hon vill berätta bortom detta att bryta ett möjligt tabu? Nu är ju till att börja med denna relation inte särskilt, vare sig sund, eller försvarbar. Vilket ju är utmärkt grund för dramatik. Men här sitter jag till sist med ännu en bild av kvinnomonstret där jag kan känna: Jojo, det ante mig - sån var hon!

Trine Dyrholm är fantastisk som alltid, men hur ska jag tolka att hon just är en engagerad advokat som låter unga utsatta kvinnor bo hemma hos sig och samtidigt är hon oförmögen att känna emapti när hon får problemen bokstavligen in på sin egen kropp? Det kan ha hänt något i hennes barndom, hon kan bära på ett mörker som vi bara anar. Kanske det, men i denna historia blir jag lämnad, till på köpet med en något fadd smak i munnen.