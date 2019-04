Magin är borta i Gilliams "The Man who killed Don Quixote"

Titel: "The Man who killed Don Quixote"

Regi: Terry Gilliam

Manus: Terry Gilliam, Tony Grisoni

Skådespelare: Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Jonathan Pryce mfl

Genre: Dramakomedi

Betyg: 1



Jag är inte särskilt vidskeplig – men frågan är om jag hade vågat fortsätta med ett filmprojekt efter att jag mötts av så många bakslag som regissören Terry Gilliam gjort i sina försök att göra film av Cervantes "Don Quixote".

Det här är ett projekt så segdraget att det till och med kommenteras i filmens förtexter, något i stil med att "äntligen, efter 25 år, är filmen här". Under den perioden har två av de tilltänkta huvudrollskådespelarna hunnit gå bort, och i dokumentären "Lost in La Mancha" kan man på nära håll se hur fiasko går till, när Gilliams inspelning år 2000 drabbas av Nato-flygövningar, översvämningar och sjukdom och till sist läggs ner.

När jag nu ser det färdiga resultatet är det svårt att förstå vad det var som drev Terry Gilliam att färdigställa det här projektet, mer än bara en enorm envishet.

Lite av de där motgångarna som han varit med om verkar ha bäddats in i manuset, för "The Man who killed Don Quixote" handlar om en reklamsfilmsregissör som längtar bort, till när han gjorde Don Quijote på film som ung student. Han ger sig ut på en förvirrad roadtrip där han bland annat träffar sin gamle huvudrollsinnehavare, som nu tror att han är Don Quijote på riktigt. Och så blandas dröm, vansinne och verklighet med varandra – som så många gånger förr hos Terry Gilliam.



Men den här gången charmas jag inte alls. Gilliams lekfullhet har blivit tungfotad. Magin är borta. Och Adam Driver i huvudrollen är både stentrist och grovt osympatisk.

Så blir kontentan av Gilliams film den rakt motsatta än vad det var tänkt. Vissa drömmar ska nog förbli drömmar. Och vissa filmprojekt är bäst som fantasier. Den sorgliga tragedin med Gilliams kamp mot filmvärldens väderkvarnar är att den slutar på det allra sorgligaste av sätt. Med att filmen hans slagits för i alla år bara känns tom och meningslös.