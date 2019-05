Säkerheten i Israel diskuteras inför Eurovision

Den svenska delegationen, med årets Mellovinnare John Lundvik i spetsen, är på plats i Tel Aviv i Israel men från svenskt håll vill man inte kommentera säkerhetsläget.

John Lundvik och hans kör The Mamas har redan haft sin första repetition i den stora arenan Expo Tel Aviv inför semifinal nr 2 nästa vecka. Då ska hans låt "Too late for love" visas upp för första gången för den europeiska tv-publiken.

Samtidigt diskuteras säkerheten runt årets Eurovision på flera håll efter helgens attacker mellan Israel och de palestinska organisationerna Hamas och Islamiska Jihad. men den svenska delegationen vill inte kommentera läget.

I ett sms till Kulturnytt skriver SVT:s pressansvariga Madeleine Sinding-Larsen att man "inte vill spekulera kring säkerheten utan hänvisar till EBU i den frågan" och fortsätter "vi håller koll på nyhetsläget, men har fullt förtroende för att värdlandets organisation och EBU ger oss besked om åtgärder behöver tas".

EBU å sin sida säger till SVT:s Kulturnyheterna att för tillfället fortsätter arbetet med årets upplaga av Eurovision Song Contest som planerat. Jon Ola Sand, projektledare för ESC på EBU hänvisar till att organisationen har skrivit avtal med Israels regering där säkerheten för deltagarna garanteras, och att man tar säkerhetsfrågan på största allvar.