Veckans ord: Elfenbenstorn

Ordet elfenbenstorn har bytt innebörd många gånger. Det konstaterar vetenskapshistorikern Steven Shapin i sin historiska essä "The Ivory Tower: the history of a figure och speech and its cultural uses". Från början var det en religiös symbol för jungfru Maria.

Senare blev det en romantiskt färgad fantasiplats, dit konstnären flyr för att dra sig undan pöbelns negativa påverkan. Som Flaubert som sade sig vilja komma från samtidens tidvåg av skit.

På senare tid har det blivit ett ord som används för att kritisera intellektuella för att vara elitister som inte förstår sig på eller deltar i debatten.



När jag ser Netflixdokumentären "An American meme" funderar jag på om det inte är dags att introducera det digitala elfenbenstornet som tankefigur.

Hon litar inte på människor längre, säger hon.

I dokumentären får vi träffa Paris Hilton, en veteran med sina snart 20 år i dokusåpa-influencer-kändis-kulturen. Hennes röst är loj, hennes ansikte bär inga spår av känslor.

Hon berättar att hon helst inte vill gå ut eller resa längre. Hon vill klona sig själv så att hon kan vara hemma. Där följer hon sina sociala medie-flöden. Det är där hennes andra familj, fansen finns. Hon litar inte på människor längre, säger hon.



På vår sida om Atlanten verkar influencern och företagaren Isabella Löwengrip, mer känd som Blondinbella, ha samma behov av självvald alienering. Nyligen berättade hon i DN berättar att hon inte lyssnar på människor som inte intresserar henne. Hon går inte till lunchrum, inte till släktträffar och vill inte höra om andra människors krämpor.



Paris Hilton och Blondinbella påminner om varandra: det prinsesslika sättet och en känsla av att vara frånkopplade. De framstår som två personer som gett upp hoppet om folk och därför tagit sin tillflykt i en ny sorts elfenbenstorn: det som byggs av ettor och nollor.

Där står de med alabasterhy och skimrar ut över världen, på tryggt avstånd från svek och förluster. Bägge har också försökt skapa just digitala kloner av sig själva, kanske för att de ska finnas nära andra människor.



Visst är Blondinbella och Paris Hilton extremer i det digitala landskapet. Jag skulle i alla fall sakna stökiga släktkalas, gnälliga jobbluncher och att få detaljer om andras problem. Men samtidigt lockar elfenbenstornet oss alla med sitt sociala eremitskap.



Det är en plats för den som säger sig gilla kommunikation men som inte orkar lyssna. Det erbjuder utblick, men framför allt skärmtid. Och ingen finns där att dömer en om man trycker bort inkommande samtal.