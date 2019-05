Bäst just nu vecka 19 – textkonst, AI-musik och Tjernobyl på tv

"Minnen av minnet" av Maria Stepanova (roman)

Poeten och kulturjournalisten Maria Stepanovas romandebut blev en sensation i den ryska litteraturen för ett par år sedan och nu finns boken i svensk översättning av Nils Håkanson. Stepanova försöker i "Minnen av minnet" återberätta sin släkts historia men projektet havererar gång på gång och till slut återstår ett virrvarr av foton, brev, minnen och anteckningar som varvas med essäer om omöjligheten att återskapa det förflutna.

– Fredrik Wadström (reporter/kritiker)

"PROTO" av Holly Herndon (album)

Med hjälp av en tysk vokalensemble och en alldeles egen uppfostrad AI (artificiell intelligens) som hon döpt till Spawn, har den amerikanska tonsättaren och musikern Holly Herndon överträffat sig själv på sitt nya album "PROTO". Det är svängigt, farligt, genialt och så jävla häftigt. Det bästa jag hört på år och dar. Skivan släpps idag. 5 av 5.

– Lisa Wall (programledare)

Jenny Holzer på Tate Modern (utställning)

Jenny Holzers textbaserade verk visas oftast i det offentliga rummet, på t-shirts, billboards, bänkar, men fungerar förvånansvärt bra också i ett mer traditionellt utställningsrum på Tate Modern i London. Här visas verk från hela hennes karriär: LED-skärmar med uppmaningar som blinkar, de klassiska truismerna i långa rader över väggarna: "abuse of power comes as no surprise", "it's crucial to have an active fantasy life". Trots att de äldsta av verken är från 70-talet, känns de fortfarande moderna, i en tid då text och budskap hela tiden komprimeras, och hela tiden omger oss. Visas till och med 7 juli.

– Matilda Källén (reporter/kritiker)

"Chernobyl" (tv-serie)

Trots allt som kunde ha gått fel – internationella skådespelare, amerikansk manusförfattare, dialog på engelska, svensk regissör – har "Chernobyl" blivit ett känsligt och lyhört drama om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och dess följder. Allra bäst är själva stämningen som är befriad från många av de stereotypa klichéer Sovjetunionen så ofta beskrivits med på film.

– Fredrik Wadström (reporter/kritiker)

Tre tidstypiska historieskildringar

Ellinor Skagegårds utmärkta och mycket läsvärda bok "För dig ska musiken bara vara ett smycke" om Fanny Mendelssohns fantastiska liv som tonsättare mitt i ett 1800-tal. Anna Charlotta Gunnarssons bok "Kvinnorna som formade pophistorien" har en lite för tydlig avsändare för att den ska kunna läsas som en historiebok, men jösses vilka historier hon grävt fram! Och så SVT:s utmärkta folkbildare "She composes like a man" – fyra halvtimmesprogram med dirigenten Cathrine Winnes som guide bland de kvinnliga tonsättare vi verkligen borde höra mer av både på skiva och i våra konserthus. HURRA för livet efter metoo som riktar ljuset på alla de kvinnor som gått före men som vi aldrig tidigare hört.

– Lisa Wall (programledare)

U.F.O.F. av Big Thief (album)

Det amerikanska bandet Big Theifs tredje album är deras bästa hittills; en mystisk, märklig och magnifik uppvisning i hur små medel, i form av smygande akustiska gitarrer och Lenkers försiktiga röst, kan skapa hela universum, där både text och musik fångar en känsla av på samma gång utanförskap och närhet till resten av världen. Bästa låten: "U.F.O.F.".

– Matilda Källén (reporter/kritiker)