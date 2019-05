Klarinettisten Emil Jonason vann i USA

Emil Jonason valdes ut bland 1600 anmälda musiker från fler än 90 länder sedan tävlingsarrangörerna hade sett honom i en livekonsert med Västerås sinfonietta under Simon Crawford-Phillips ledning på Youtube.

Jonason spelade klarinettkonserten "At the Hills of Hampstead Heath" av Emmy Lindström. Det är ett stycke som ursprungligen beställdes av fyra orkestrar i Sverige och som Jonason turnerade med säsongen 2017/18, och i finalen i Los Angeles spelade han det med pianokomp.

Som en av de tre vinnarna blev Jonason 5000 amerikanska dollar rikare och dessutom får han konsertera med full symfoniorkester under säsongen 2019/20.