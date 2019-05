Bäst just nu vecka 20 – bilderbok, trollkarlsindie och Rammstein-video

In League with Dragons av The Mountain Goats (album)

"Game of Thrones" är nästan slut och indieikonen John Darnielle är tillbaka med ett album om tragiska trollkarlar och mänskliga missöden. Som vanligt närmar han sig sina karaktärer med värme och helt utan att ta moralisk ställning. Bästa låten? "Possum By Night", en sorgligt hoppfull sång sjungen från en pungråttas synvinkel. Varje dag den här veckan har jag frågat mig själv hur det kan vara möjligt att den låten är så bra.

– Joakim Silverdal (reporter

Under mattan av Sara Lövestam och Per Gustavsson (bilderbok)

Tack vare barnbarn återvänder jag till den svenska bilderboksskatten och hittar även nytt. I "Under mattan" ser vi se vad som händer när konflikträdda föräldrar bokstavligen sopar problemen under mattan. Barnet upptäcker redan tidigt hur monstren flyttar in hos familjen, men till slut har så många monster tagit plats under mattan att den växt till ett stort berg som gör att familjen knappt kan ta sig in och ut ur huset. Här finns mycket att oroa sig över, peka på, prata om och skratta åt. En bok för både barn och vuxen, precis så som en riktigt bra bilderbok ska fungera.

– Tithi Hahn (programledare/reporter)

Några minuter i Lars Noréns liv (minidokumentär)



En liten film om Lars Norén 1971. Av Rainer Hartleb. Ett fantastiskt tidsdokument. Ömsint och anspråkslöst. Finns på SVT:s Öppet arkiv.

– Gunnar Bolin (reporter/kritiker)

Why should the devil have all the good music? Larry Norman and the perils of Christian rock av Gregory Alan Thornbury (bok)

Den kristna rockmusikens frontfigur har fått sin definitiva kartläggning. Gregory Alan Thornbury har fått tillgång till rockstjärnans privata arkiv och visar upp allt från tveksamheten mot kyrkan till en musiker som vägrade låta någon sätta etiketter på hans musik. Psykedeliska skivomslag, anti-etablissemang och kristna hippies. Denna bok är ett måste för den som vill förstå de första stegen mot vad som blivit den moderna gospelmusiken.

– Joakim Silverdal (reporter)

Earthquake av Kolinga (album)

Bäst just nu är den fransk- kongoleanska duon Kolingas album "Earthquake", som går på repeat hemma just nu. Berättelser om hopp, längtan, exil, det tudelade. Det är poetiskt och akustiskt repetitivt. Värm upp med spåret "Kongo", där duon får sällskap av den fransk-rwandiska rapparen Gaël Faye. Börja gärna fredagkvällen med den. Sedan kan inget ont hända. Crossover av bästa märke.

– Titihi Hahn (programledare/reporter)

Deutschland av Rammstein (musikvideo)

På sin nya skiva – som släpps idag – har Rammstein en låt som heter "Deutschland", kort och gott. Videon till den har väckt stor uppmärksamhet och debatt. Rammstein går på sju minuter igenom Tysklands historia. Kontroversiellt, provocerande och intressant

– Gunnar Bolin (reporter/kritiker)