Nytt verk ska få folk att gå vilse

Det handlar om en visuell konsert där publiken kommer att ledas in i en skog för att gå vilse. Ja, det är i alla fall syftet med verket "Trespassing".

– Vi försöker hitta ett ställe där en modern människa fortfarande möter skogen på ett sätt där de tappar kontrollen, och sedan dansar man sig vidare så att man tappar ytterligare kontroll, in i något slags transstadium, säger kompositören Mikael Karlsson.

– Poängen är att transporteras, att transporteras fysiskt in i musiken och in i den här miljön som all vår svenska sagovärld är byggd på.

Mikael Karlsson har på senare år har haft stora framgångar tillsammans med koreografen Alexander Ekman i uppsättningar som "Midsommarnattsdröm" och "Eskapist" på Kungliga operan, bland annat.

På Orionteatern samarbetar han med duon Siri Karlsson bestående av saxofonisten Maria Arnqvist och nyckelharpisten Cecilia Österholm som gjort sig kända för sina folkmusikaliska formexperiment.

De tre delar den ständiga nyfikenheten, att ständigt gå vidare i sitt skapande. Den transportering som Mikael Karlsson talar om i "Trespassing", på svenska kanske "överskridande", sker på flera nivåer – genom rummets visuella uppbyggnad, genom surroundljud där rytmer av alla de slag pumpas ut genom hundratals ljudkanaler och baselement i golvet och genom dem själva och likasinnade på scenen.

De jobbar mycket med att hitta nerven i musiken genom ett visst mått av improvisation, berättar Maria Arnqvist.

– Det här flowet och att gå utanför sig själv ligger både i det rytmiska, i dansen, i rejvet och i verket, men också i den här nerven, när man försvinner in i klangerna och soundet så att man får det att hetta till i stunden, säger Arnqvist och Österholm tillägger:

– I all musik man spelar gäller det ju att komma in i rätt känsla och lyckas skapa samma känsla för hela ensemblen, för att komma i rätt stämning.

Verkets titel är alltså "Trespassing", på svenska "intrång", men vad syftar det på?

– Vi har talat litet om ett råd som Werner Herzog brukar ge till unga filmskapare. Det är att be om förlåtelse istället för att be om tillstånd. "Gör det först, bryt mönstret, bryt reglerna. Det kommer att vara fine", säger Mikael Karlsson.

"Trespassing" har urpremiär på Orionteatern i Stockholm fredag kväll den 7 maj 2019 och ska vad det lider gå vidare på turné i Sverige och USA.