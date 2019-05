Fint mottagande av Levan Akins film i Cannes

Den svenske regissören Levan Akin klippte sin nya film "And then we danced"– om förbjuden kärlek i ett georgiskt danskompani – in i det sista så att den skulle kunna ha världspremiär på filmfestivalen i Cannes.

"Jag blev väldigt glad över responsen", säger han till kulturredaktionens reporter Björn Jansson efter festivalvisningen.