Dylan Thomas-priset till Guy Gunaratne i Malmö

Guy Gunaratne som har brittiskt och lankesiskt ursprung får priset för sin debutroman "In Our Mad and Furious City". Romanen var även tidigare med på långlistan inför Man Booker-priset.

Romanen utspelar sig i ett bostadsområde i London som drabbas av oroligheter efter att en brittisk soldat mördas av en svart man.

Romanen kommer på svenska i höst och kommer att heta "I en galen rasande stad."

Dylan Thomas priset består av 30 000 pund och är uppkallat efter den walesiska poeten Dylan Thomas. Det delas ut varje år och går till ett verk på engelska där författaren inte får vara äldre än 39 år.