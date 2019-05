Mantels trilogi "Wolf Hall" avslutas i mars 2020

Nu är det klart att den brittiska succéförfattaren Hilary Mantel kommer att avsluta sin historiska romantrilogi om Thomas Cromwell i mars 2020. Då kommer den tredje delen om livet vid det engelska hovet under Henrik VIII i början av 1500-talet, och den ska heta "The mirror and the light."

Mantel har vunnit Bookerpriset för båda de föregående romanerna, "Wolf Hall" och "För in de döda," och de har tillsammans sålt över fem miljoner exemplar världen över.

Den första blev också prisbelönt tv-serie.