Bäst just nu vecka 21 – Igor, Ring min agent och Schlagt sie tot

Tyler, the Creator - Igor (album)

Tyler, the Creator har under karriären gått från galen hip hop-punkare till mästaren av det känslofyllda konceptalbumet. På "Igor" blir Tyler kär, lämnad, besviken, arg och gör allt med den musikaliska fingertoppskänslan som han börjat skämma bort oss med. Lika delar hiphop, punk, soul, r'n'b, jazz och galenskap. Bryggan på "I think" är otrolig och när han vill kan han fortfarande släppa fram ungdomens vilddjur. Beviset på det: "What's good".

– Joakim Silverdal (reporter)

Ring min agent (tv-serie)

Hjärtat i serien är skådespelaragenturen ASK i Paris som parallellt med att de kämpar med sin egen överlevnad tampas med krångliga divalater hos sina klienter. Det är väldigt franskt, underhållande och en extra kvalitet är att varje avsnitt har en gästande stjärna som spelar sig själv. Två favoritavsnitt är när Juliette Binoche gör sin egen metoouppgörelse som värdinna på filmfestivalen i Cannes och hur agenter överträffar sig själva i kreativa lösningar för att försöka få ihop Isabelle Hupperts omöjliga schema med konkurrerande filminspelningar. Finns på Netflix.

– Cecilia Blomberg (producent/kritiker)

En ny opera av Bo Holten om hela personen Martin Luther . Visionären, den småskurne borgaren, vällustingen, intrigören och mannen som förändrade vår värld. En ny opera med musik av Luther själv förvandlad av Holten till en attraktiv dramatisk och modern opera med massor av körmusik. Öppna ert sinne för nya sidor av mannen och myten. Sista föreställningen på Malmö opera spelas redan 1 juni 2019.

– Per Feltzin (sändare/kritiker)

Avsnitt 80 i "80 väldigt goda mackor" (podd)

Lasse Kronér gjorde i början av 2000-talet en kokbok med namnet ”Åttio väldigt goda mackor” som inte sålde särskilt bra. Men komikerna David Sundin och Albin Olsson fick idén att göra en podcast där de skulle tillaga och recensera varenda macka i boken. Mycket tid har gått åt till att spekulera kring Lasse Kronérs inblandning i boken och när de i vintras nådde avsnitt 80 dyker han själv upp för att laga ”Urmackan” och avslöja allt. Sveriges bästa poddavsnitt genom tiderna? Mycket pekar på det.

– Joakim Silverdal (reporter)

Konsthögskolornas elevutställningar

Är du intresserad av vilka som tänkas bli morgondagens konststjärnor? Passa på och besök flera av de elevutställningar som fortfarande pågår. På Konstfack vid Telefonplan är söndag sista dagen, Konsthögskolan har sin utställning inte bara i Konstakademiens lokaler på Fredsgatan utan även i Marabourparken och Malmö Konsthögskolas utställning kan ses i nya lokaler på Föraregatan 4 i Malmö. Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå har redan haft sina utställningar.

– Cecilia Blomberg (producent/kritiker)

Steve Dobrogosz - Golden slumbers (Beatlestolkningar) (album)

Det är en minor classic från 2009 som passar bra att lyssna på året runt men särskilt nu med öppna fönster, vindsus, lövbrus och fågelkvitter till. Tolv Beatles-låtar tolkade på piano. Melodiernas linjer är kvar men här finns samtidigt en lekfullhet, en genomtänkt improvisation utan att Steve Dobrogosz någonsin går vilse. Det är fortfarande Beatles. Det är alltid Steve Dobrogosz.

– Per Feltzin (sändare/kritiker)