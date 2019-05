Kjell Perder om musiken tillägnad Greta Thunberg

På torsdagskvällen sker ett uruppförande på Västerås konserthus när Västerås Sinfonietta spelar Västmanlandmusikens beställningsverk "Now or Never!" av tonsättaren Kjell Perder. Det är ett stycke tillägnat klimataktivisten Greta Thunberg.

– Jag har i mitt konstnärskap haft en stark drift att leva ut mitt patos. Det kan gälla för klimatfrågan, fredsfrågor eller jämställdhet. När jag fick den här förfrågan och jag visste att det skulle röra sig om 280 unga sångare på scenen tillsammans med sinfoniettan så kände jag omedelbart att det är Gretas generation, säger Kjell Perder och fortsätter:

– Hon har visat att det finns hopp, tycker jag. Hon representerar en generation som inte bara lever med i det konsumistiska. De tror på en förändring som kan garantera deras framtid och den här världens överlevnad.

Hör hela intervjun i klippet ovan.