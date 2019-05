Biblioteksersättningen höjs

Biblioteksersättningen är en typ av kompensation för att författares, illustratörers och fotografers verk får lånas ut avgiftsfritt på biblioteken.

Pengarna går från Kulturdepartementet till Svensk författarfond - för att sedan komma upphovspersonerna till godo genom individuella ersättningar och stipendier.

Biblioteksersättningen utgår i form av ett grundbelopp, alltså en viss summa per utlån och det här grundbeloppet höjs med 12 öre per utlån under nästa år, och ytterligare 4 öre året därpå.