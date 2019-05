22 år gamla "Bitter Sweet Symphony" är nu en låt av The Verve

En 22 år gammal upphovsrätt mellan de två brittiska banden Rolling Stones och The Verve är nu över. Bråket har gällt The Verves ikoniska hit, "Bitter Sweet Symphony" från 1997, som bygger på ett samplat stråkparti från en orkesterversion av Rolling Stones låt "The Last Time."

Bråket, som gällde hur lång bit av originalet som The Verve använde, har gjort att det fram till nu är Mick Jagger och Keith Richards från Rolling Stones som har tjänat alla pengar på låten som sålts i miljontals exemplar världen över. Men så kommer det inte att vara i fortsättningen för en ny överenskommelse gör att det från och med nu är The Verves sångare och låtskrivare Richard Ashcroft som står som upphovsperson.

Rolling Stones beklagar i ett uttalande att Ashcroft under mer än två decennier har förnekats rätten till en låt som han till största delen har skrivit, inte minst texten. Ashcroft själv säger till BBC att han och Rolling Stones aldrig varit ovänner om detta utan skyller hela situationen på Stones tidigare manager. Han säger också att han nu kommer att kunna njuta av fotboll igen eftersom "Bitter Sweet Symphony" används i brittisk tv före Englands matcher.