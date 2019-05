Utrotningshotade ljud bevaras för framtiden

Hur lät världen för hundra år sedan? Det är en fråga som besvaras i utställningen "Sounds of changes" som öppnade på Arbetets museum i Norrköping för någon vecka sedan. Tillsammans med fem andra europeiska museum har museet samlat in försvunna och utrotningshotade ljud. I databasen finns 1231 ljud från både förr och nu som på olika sätt dokumenterar världen.

Marinette Fogde, chef på avdelningen för forskning och dokumentation på Arbetets museum, gästar P1 Kultur för att berätta om varför det är viktigt att bevara ljud och hur besökarna kan ta till vara på de utrotningshotade ljuden.