Bäst just nu vecka 22 – Esperanza Spalding, Years and years och Trädgårdsliv

Years and years (tv-serie)

Att göra en framtidsvision om hur det brittiska politiska systemet utvecklas över de kommande 15 åren kan tyckas vara en övermaga uppgift att ge sig själv 2019, men det är just vad Russell T Davies (Queer as folk, En engelsk skandal) har gjort. Han tar den brittiska övre medelklassens största nojor just nu och kör dem i en dystopisk tidsmaskin med små mellanstopp för oss att titta in i. Flyktingströmmar, handelskrig som blir till kärnvapendito och populistiska politiker med oklara agendor, allt gestaltat genom en familj från Manchester som är solid och stabil när serien börjar. Största stjärnan i serien är Emma Thompson som är perfekt i sin cyniska politikerroll. Via medier som gillar soundbites och lagom fräcka lekprogramsdeltagare tar hon sig uppåt i det politiska systemet. ”Years and years” är inget för den som gillar det subtila dramat, här fläskas det på med alla typer av känsloyttringar i ett uppskruvat tempo. Tre avsnitt av sex avsnitt finns på HBO nu och jag har ingen aning om hur detta ska sluta!

– Thorbjörn Karlsson (producent)

Accent (vokalgrupp)

Star wars-dagen den 4 maj har en lång efterklang på internet, och frågan är om inte Sverigeaktuella vokalgruppen Accent tar Star wars-temat till nya höjder på Youtube. Där visar de vilken melodi det finns i det där temat och de utvecklar det så snyggt harmoniskt att det får en lika hög densitet som en av vår tids mest tongivande vokalgrupper Take 6. Acccent har framträtt i Sverige bara en gång tidigare, i Umeå 2014, och på tisdag den 4 juni framträder de i Stockholm.

– Berit Nygren (reporter/kritiker)

Trädgårdsliv nummer 2. Försommar 2019. (tidskrift)

Är man en trädgårdsteoretiker är det minst lika roligt att läsa om blomsterprakt och välvuxna grönsaker som att faktiskt odla själv. Ett nytt nummer av tidskriften Trädgårdsliv är alltid en fest. Snyggt formgiven på matt papper och gärna med en närgången bild på en blåklocka eller nejlikerot på omslaget. I senaste numret får jag till exempel följa med till Läckö slott och lära mig att proffsen där skolar om varje sådd tre gånger! Men resan går även till engelska Stourhead där det finns en trädgård inspirerad av Vergilius Aeniden. Imponerande! Trädgårdskunskap och skönhet i ljuv förening.

– Nina Asarnoj (producent/kritiker)

Tablemanners with Jessie Ware (podd)

Idén bakom den brittiska artisten Jessie Wares podd är enkel: en känd person (ofta från musik- mat- eller filmsvängen) bjuds på lunch tillagad av hennes mamma Lennie. Över denna måltid pratas det sedan om allt möjligt som kändisar brukar prata om, men alltid om bordsskick, matvanor och restauranger. Podden är just nu inne på sin sjätte säsong, så välj någon du är intresserad av och lyssna (Sam Smith? Nigella Lawson? Sadiq Khan?) Veckans avsnitt är med en ovanligt avslappnad Noomi Rapace som serveras Salade Niçoise på färsk tonfisk och tackar nej till fruktsallad på grund av strikt diet inför en filmroll.

– Thorbjörn Karlsson (producent)

Esperanza Spalding - 12 little spells (album)

Stjärnbasisten- och sångerskan Esperanza Spalding söker sig vidare. På nya albumet tycker hon sig ha hittat musik som inte låter sig kategoriseras, som har vuxit ur en idé som fått det att pirra i hennes händer, ben, diafragma med mera. Det är en soulig och naturnära skiva som lockar en med sig långt ut i terrängen, och ibland hörs Esperanza själv i någon slags uppsluppen dialog inifrån studion.

– Berit Nygren (reporter/kritiker)

Fyre: The Greatest Party That Never Happened (dokumentär)

Har sällan sett något så häpnadsväckande som denna dokumentär. Den följer fulfixaren och entreprenören Billy McFarland så tätt i hälarna att man vill skrika till kameramannen: ”Stoppa den galningen”. Berättelsen om hur Billy McFarland försöker fixa en musikfestival på en ö i Bahamas och flyga in publiken till århundradets fest, är helt chockerande. Med hjälp av supermodeller säljer han biljetter till en musikfestival som egentligen inte finns och sätter sprätt på miljontals dollar.

– Nina Asarnoj (producent/kritiker)