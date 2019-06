Värdigt avslut för Avicii

Titel: "Tim"

Artist: "Avicii

Betyg: 4

Det svårt att säga hur "Tim" hade låtit, om Avicii hade fått möjlighet att fortsätta arbeta med albumet. Förmodligen hade det redigerats ett par varv till. Det var så han funkade, och flera av låtarna hade tjänat på det.

Men att albumet kanske inte är helt färdigt känns också passande, nästan som en hyllning i sig. De gamla samarbetspartners som slutit upp för att sätta ihop det, bland dem Salem al Fakir och Vincent Pontare, har varit lyhörda.

"Tim" känns väldigt mycket Tim.

Att musiken fortsatt dra åt ett mindre klubbigt håll, med fokus på sången och på influenser från utanför dansvärlden, känns som en naturlig utveckling. Men här finns också låtar som blinkar till en tidigare Avicii, som "Heaven" med Chris Martin.

Det är nästan omöjligt att inte filtrera albumet, särskilt dess låttexter, genom dödsfallet. I en genre sockrad med sommarromanser och fester i solen, är Aviciis låtar som öppna sår. Det är inte bara "SOS" som känns som ett nödrop. Inledande "Peace of mind" handlar om en önskan om inre frid. "Aint a thing" om falska vänner. "We don’t get to give up this life", sjunger Arizona på "Hold the line", "we don’t get to die young".

Imagine Dragons-samarbetet "Heart on my sleeve" är med sitt tveksamma möte mellan EDM och radiorock inte en av albumets bättre låtar, men kanske den som bäst sammanfattar. Det här är något så ovanligt, något så på samma gång befriande och vemodigt, som dansmusik med hjärtat utanpå. Det här är Avicii. Och det här kommer världen att sakna.