Tv-special: Serierna du inte får missa

Chernobyl

Få serier har varit så omtalade som Chernobyl har varit de senaste veckorna. Och det är en serie som lever upp till förväntningarna. Bombastiskt i sin lågmäldhet berättas den verkliga historia om tidernas värsta kärnkraftsolycka där både varje enskilt öde får det att värka i kroppen.

– Sebastian Folcker (digital redaktör)

On tour with aspergers are us

Fyra killar med Aspergers åker på turné i USA i en skruttig husbil. De är komiker, men kanske roligare utanför scenen än på. Och vi för följa dem från utsålda storstadsscener till småstadsscener där en person har köpt biljett, allt medan de pratar om livet, relationer och sina egna utmaningar. (HBO Nordic)

– Emma Engström (reporter/kritiker)

Barry

Den älskvärde lönnmördaren Barry Berkman fortsätter att försöka lägga sitt förflutna bakom sig och hänge sig åt sin nya kärlek – skådespeleriet. Men med tjetjenska maffian, polisen och hans vänner i hälarna tar säsong två oväntade vändningar som både lämnade mig i tårar och kippande efter andan mellan skratten. Det var år sedan jag skrattade så mycket som jag gjorde åt avsnittet ”ronny / lily”. Tveklöst 2019 års bästa serie så här långt. (HBO Nordic)

– Joakim Silverdal (reporter/kritiker)

Years and Years

Vi följer med en brittisk familj in i framtiden i "Years and Years". Genom bankkriser, flyktingströmmar, populistiska politikers framfart och gigekonomins genombrott. En serie som bockar av många av mina stora ångestar inför framtiden, men samtidigt lyckas vara både mänsklig och underhållande. (HBO Nordic)

-Roger Wilson (programledare/kritiker)



The OA

En del av tjusningen med The OA är att det är svårt att förklara. En kvinna hittas sju år efter hon försvann. Då var hon blind, nu kan hon se. Första säsongen inriktade sig på vad som egentligen hände. Säsongen två riktar in sig på vad som egentligen hände efteråt. Det är alternativa dimensioner, förtryckta identiteter, mystiska hus och dans. Tankarna förs till Twin Peaks, men här lyckas man nästan göra det mystiska och oförklarliga till en vetenskap. (Netlix)

– Sebastian Folcker (digital redaktör)

When they see us

Den amerikanska regissören Ava DuVernay är tillbaka med en miniserie i fyra delar om ett verkligt kriminalfall. 1989 våldtogs en ung vit kvinna i Central park. Fem killar mellan 14 och 16 år dömdes efter att ha erkänt. Men flera år senare erkände den verkliga förövaren brottet. Serien skildrar med enormt patos hur rättsapparaten malde ner både pojkarna och deras föräldrar. (Netflix)

– Emma Engström (reporter/kritiker)

Hockeyns historia

Jens Lind har återigen gjort det som ingen gör lika bra som Jens Lind. Han har grävt i tv-arkiv. Hittat rörliga bilder på matcher som ingen trodde fortfarande existerade. Snokat rätt på historier som nästan alla hade glömt, men framförallt har han letat rätt på alla otroliga människor som krävs för att berätta den svenska hockeyns historia. Och den rösten. Rösten! Gudabenådad bland människor, Jens Lind. (SVT Play)

– Joakim Silverdal (reporter)

The Last Watch

Jag fuskar liten nu, eftersom det här är en dokumentärfilm, inte en tv-serie. Den visar dock arbetet bakom världens största tv-serie, Game of Thrones. Många har klagat på fantasyseriens sista säsongen, men ingen kan säga något negativt om fotot, scenografin eller sminket. Och det är bland annat eldsjälarna bakom några av dessa områden som vi får följa i "The last watch". Att se deras passion, mödor och ödmjukhet inför vad de är med och skapar är så pass sött och glädjande att det väger upp den sista säsongen bittra eftersmak. (HBO Nordic)

– Sebastian Folcker (digital redaktör)

Tales of the City



Armistead Maupins legendariska romanserie om San Francisco har fått en lätt uppfräschning inför den fjärde säsongen. Mer mångfald, samtid och politik. Man kan förstås se serien helt utan förkunskap, men för oss som känner igen figurerna från förr så är det djupt rörande att se dem fortsätta att leta efter lycka och kärlek i sina liv. Som vanligt bakas det förstås också in ett mysterium i intrigen.

I sin nya version blir serien också en spännande blandning mellan historia och samtid. En typ av generationsöverskridande drama som man faktiskt sällan ser på tv. (Netflix)

- Roger Wilson (programledare och kritiker)