Anna Serner utsedd till en av filmvärldens främsta innovatörer

I sin motivering lyfter The Wrap fram Svenska filminstitutets handlingsplan "50/50 by 2020: En jämställd filmproduktion, både framför och bakom kameran", samt satsningen på kvinnliga manusförfattare.

– Det är en stor ära att utses som en innovatör, men det säger en del om hur läget är, att det fortfarande anses revolutionärt att agera för att göra en särskild manussatsning för kvinnor. Biopubliken sviker svensk film men är potentiellt väldigt stor. Den har historiskt fått se väldigt mycket film av män. Kanske vore det dags att ge kvinnorna chansen att försöka nå publiken? säger Anna Serner i ett pressmeddelande från Svenska filminstitutet.

Bland övriga innovatörer på listan märks Jordan Peele, som gjort skräcksatirerna Get Out (2017) och Us (2019), samt Lifetimes senior vice president Brie Miranda Bryant som stod bakom den uppmärksammade dokumentärserien Surviving R. Kelly (2019).