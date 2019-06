Rapparen Bushwick Bill är död

Richard Shaw, mera känd under sitt alias Bushwick Bill, var till en början dansare till gruppen Geto Boys, men blev en av rapparna i mitten av 80-talet. Under sin karriär släppte han ett flertal album, både med gruppen och som soloartist.

Geto Boys, baserade i Houston, Texas, var en av pionjärerna inom southern rap och hjälpte till att sätta hiphopakter från södra USA på hiphopkartan som tidigare dominerats av akter från öst- och västkusten. Under 1980-talet stack Geto Boys ut med sina explicita och kontroversiella texter som bland annat behandlade ämnen som mord, misogyni och gore. Omslaget till albumet "We Can't Be Stopped" från 1991, som visar ett foto på Bushwick Bill efter att skjutit sig själv i ögat, väckte också uppmärksamhet.

Redan på söndag morgon nåddes världen av nyheten att Bushwick Bill hade dött, men det dementerades av hans pressansvarige. Densamme gick ut senare på söndag kväll och bekräftade att rapparen hade avlidit, 52 år gammal.