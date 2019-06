Polarpristagarna lyfter musiken världen över

– Jag och Mark pratade om att göra en dokumentär om gatumusikanter. Och vi bara satt igång, som man gör när man är några år över tjugo, säger Whitney Kroenke.

Tillsammans med Mark Johnson började Whitney Kroenke filma gatumusikanter över hela USA och i takt med att de flyttade sin utrustning från plats till plats insåg de hur de kopplade ihop människor som aldrig annars skulle ha mötts.

För drygt tio år sedan gjorde de projektet globalt genom att spela in sången "Stand by me" med olika sångare och musiker på olika ställen och mixa ihop den till en.

Sången fanns också med i en dokumentär som visades på en amerikansk tv-show 2008 och filmades av folk hemifrån vardagsrummen som lades ut det som klipp på Youtube. Det dröjde inte länge förrän klippet var en viral succé och projektet Playing for change blev verklighet. Men det stannade inte där.

Genom projektet fick Kroenke och Johnson också höra talas om behov av musikundervisning på olika håll och kanter.

"Playing for change" kan översättas till "spela för förändring" och finns i ett tiotal länder. Förändringen de talar om är i första hand den som kommer inifrån, musiken som en världsomspännande friskvård.