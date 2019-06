500 000 låttitlar gick upp i rök

Det rapporterar tidningen The New York Times.

Branden bröt ut den 1 juni 2008 på grund av ett asfaltsarbete och var ett av de mest förödande i bolagets historia, men ingen talade också om att masterband skulle ha gått upp i rök.

Det var i och för sig inte så konstigt eftersom byggnaderna som brann var kända för sina filmarkiv, men genom diverse fusioner och uppköp hade Universal också blivit världens största musikbolag och ägare till tusentals historiska musikinspelningar, bland annat från skivbolag som Decca, Chess och Impulse.

Nu rapporterar New York Times om en hemligstämplad rapport som Universal music group tog fram 2009, som visar att branden förstörde masterband med ungefär 500 000 låttitlar, från 1900-talets början och framåt.

Bland titlarna finns "Rock around the clock" med Bill Haley som gavs ut på skiva 1955, musik med The Andrew Sisters, Louis Armstrong, Duke Ellington och Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Burt Bacharach och Joan Baez, Elton John, Aerosmith och Steely Dan, till exempel - för att inte tala om alla bortglömda artister som ändå speglade sin tid.

Mycket av musiken finns redan digitaliserad men utan masterbanden blir det omöjligt att ge ut musiken på nytt på vinyl, CD, MP3-filer eller i kommande framtida format.

Universal har i ett uttalande sagt att det finns vissa hinder för bolaget att kommentera saken offentligt kommentera "vissa detaljer av branden" och att den "mycket olyckliga händelsen varken påverkar den musik som har släppts ut på marknaden eller ersättningar till artister", skriver Variety.