Veckans ord: Snubbelsten

Hier wohnte

Max Matschke

J.G 1897

Flucht in den tod

19.2 1939



Så stod det den första snubbelsten jag snubblade över; det var i Berlin för sex år sen nu. Ett mässingsblänk i gatan. Och snart ett till.



I dag finns 7876 stolpersteine, som de heter på tyska, i Berlin. Och det är bara en dryg tiondel av alla dem den tyske konstnären Gunther Demnig placerat ut i - så här långt - 26 europeiska länder, sedan han drog i gång sitt projekt på 1990-talet.



Stolpersteine är alltså förgyllda gatstenar som placeras intill den adress där ett offer för nazismens förföljelse levde, med kortfattad information om just denna människas öde i skuggan av Förintelsen.



Och nej, man snubblar inte på dem, inte med fötterna i alla fall. Det är vanliga gatstenar med en mässingsplatta på ovansidan, och namnet är en metafor för hur de är tänkta att fungera - som en oväntad och plötslig plats för eftertanke, mitt i livets flöde.

Deras konstnärliga kraft utgår från konkretionen. Istället för abstrakta siffor och stora gester, som i gängse monument och minnesmärken: just denna människa, på denna plats, vid denna tidpunkt.



Istället för Förintelsen och miljoner döda: Max Matschke. Flucht in den tod.



Men inför placeringen av de tre stenar som nu finns i Stockholm har diskussionen handlat mer om det generella och kollektiva; om behovet av påminnelser om Sveriges agerande visavi judiska flyktingar på 1930-talet, och vad det kan ha att säga oss idag. Upprepar vi, som nation, samma misstag som då, när vi stramar åt migrationspolitiken?



Samtidigt är det numera är få som förnekar att den antisemitism som får många av Malmös judar att lämna sin stad, eller överväga att göra det, har kommit dit med just flyktinginvandringen. I måndags gick företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson ut med ett löfte om 40 miljoner kronor till Malmös judiska församling, bland annat avsedda att stärka säkerheten för de cirka 380 medlemmar som återstår.

I DN anklagar Dan Olofsson Malmös politiker för passivitet, medan kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) pekar på stadens samarbete med församlingen och utlovar förestående satsningar.



Yad Vashem är Israels stora museum och forskningscentrum om Förintelsen. På deras hemsida hittar jag snabbt 34 namn på offer för Förintelsen, med koppling till Malmö. Snubbelstenar är ingen mirakelkur mot antisemistism, men en indikation på hur samhället ställer sig till judehat kan de vara. Som tillhyggen i den migrationspolitiska debatten förefaller de däremot tveeggade.

Så varför flydde Max Matschke in i döden, som det står på hans sten?

För att en granne fått syn på ett vykort från hans älskare, och angivit honom till Gestapo. Mer om hans liv kan man läsa på stolpersteine-berlin.de, en hemsida med information kring just Berlins snubbelstenar.