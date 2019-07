Sommartipset: Året var 1989

Jag hittade cd:n i en skivaffär i Lund hösten 1991. 80-talet var glömt och jag lyssnade helst på soul, house och hiphop, och tänkte New Order, de gamla syntarna.

Men så drog den bubbliga, knäckiga, knirrande, och sjukt svängiga första låten "Fine time" igång och jag gick därifrån med skivan.

Det är fortfarande en dynamisk dragkamp mellan 80-talets rockiga new wave och dess slappa gitarrsträngar som svajar till aningens efter taktslaget, och hårda exakta beat från 90-talets stora dansvåg. Och just kombinationen av akustisk skevhet och industriell precision gör att skivan fortfarande är levande.



"Technique" är delvis inspelat på dansparadiset Ibiza. Det är New Orders somrigaste skiva och den sista av dem jag köpte.