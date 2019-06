Babylon Berlin är gräll och väl hårt polerad

Production value kallas det när man ska se att man ansträngt sig, att man har en svinstor budget, att man slipper kladda med dataanimering för att statisterna är på riktigt och att man kan låta de där bulliga gamla bilarna fylla bildrutan. Men production value får inte synas och tyvärr skriker Babylon Berlin HÖGBUDGET så att min tinnitus drar igång med full styrka. Det är Tom Tykwer, en filmregissör som gjort en rolig originell film Spring Lola, men som därefter varit i bästa fall ok som nu har tagit sig an Volker Kutschers kriminalroman Babylon Berlin och visst Berlin i slutet av tjugotalet - en mer dramatisk plats fanns knappt i världen dessa år.

Och jodå, det är lite spännande men mer på serietidningsnivå än på kvalificerad tv nivå, alla rollfigurer är hårt karikerad och saknar varje djup, varje enskild händelse måste knös in i det här alltför hårt polerade skalet. Ska vi in i en dekadent club, och det ska vi, ja då är det så många statister i så tidstrogna kläder och så många blåsare i orkestern så alla bara måste få vara bild åtminstone en gång per person.

Jag kan tyvärr inte skymta en upphovsperson som verkligen ville berätta det här. Som underhållning en trött och regnig sommarkväll.. jo - men jag hade väntat mig något mer.