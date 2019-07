Besvikelse i Moskva om ASAP Rocky ställer in

– Det är en väldigt viktig konsert i Ryssland eftersom det är så få internationella storstjärnor som kommer hit, säger Pavel Jablonskij, musikjournalist på den ryska upplagan av tidskriften The Village.

ASAP Rocky var visserligen i Moskva så sent som i mars i år men då var det en liten klubbspelning med ett kort set. Nu väntade många på att få se en riktig konsert. Rapmusiken har på senare år blivit en bred rörelse i den ryska populärkulturen med många inhemska hiphopartister. Och Pavel Jablonskij på The Village säger att om ASAP Rocky kommer tillbaka senare i år och genomför den konsert som nu med stor sannolikhet ställs in kommer många att behålla de biljetter de redan köpt.