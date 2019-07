Alexander Skarsgård gör "The hummingbird project" sevärd

Titel: "The hummingbird project"

Regissör: Kim Nguyen

Manus: Kim Nguyen

Skådespelare: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

"The hummingbird project" bygger på en affärsidé där det gäller att skaffa börsinformation före alla andra, genom att bygga en spikrak fiberkabel rakt igenom USA. Den lilla, lilla tidsvinst som överföringen av information då ska ge är tänkt att ge en enorm rikedom. Kruxet är att kunna göra det, kunna lösa in all mark och gå under mark där man inte får förstöra känsliga naturområden. Och att hinna först.

Jesse Eisenberg spelar den drivande av de två kusinerna som ska genomföra idén. Han pratar snubbelfort och tvekar inte en sekund. Alexander Skarsgårds nördigare kusin är hjärnan bakom ritningarna, men mer tillbakadragen och tyst.

Och Alexanders Skarsgårds maskering i filmen skulle kunna falla helt platt – han har flint och obekväma glasögon, men han känns igen. I mitt tidigare arbetsliv som programmerare var han inte alls ovanlig – tekniksmart, men ingen som ville synas. Hans sätt att inte vilja ta plats gör att man inte kan låta bli att titta på just honom.

Historien är pratig, med mycket formler i början, men någonstans växer den och blir till en stunds underhållande teknik-komedi. En sådan där film som man lika gärna kan se på tv:n hemma som på stor duk.