ASAP Rocky – detta har hänt

30 juni. Bråket äger rum i centrala Stockholm. Polisen larmas klockan 21.53. En vittnesfilm börjar sedan spridas på nätet, som visar hur ASAP Rocky slänger en man över gatan.

2 juli. ASAP Rocky spelar på Smash-festivalen på Stadion i Stockholm. Han tas in på förhör och anhålls på natten efter spelningen, misstänkt för grov misshandel. Artisten hävdar själv att han är oskyldig och att han agerat i självförsvar. Han publicerar själv videor i sina sociala medier, som ska visa bakgrunden till bråket. Klippen visar bland annat hur ASAP Rockys livvakt uppmanar två personer att avlägsna sig. Ytterligare tre personer anhålls misstänkta för grov misshandel alternativt misshandel, varav en senare frias från misstankarna.

3 juli. ASAP Rocky skulle ha spelat på festivalen Kadetten i Norge, men konserten ställs in under dagen.

4 juli. ASAP Rocky begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel. Fler spelningar ställs in.

5 juli. Häktningsförhandlingar leder till att Tingsrätten beslutar att häkta ASAP, på sannolika skäl misstänkt för misshandel. Brottsrubriceringen nedgraderas alltså från grov misshandel till misshandel av normalgraden. ASAP Rockys advokat Henrik Olsson Lilja överklagar häktningen till Svea Hovrätt, som avslår.

8 juli. ASAP Rockys advokat överklagar häktningen till Högsta Domstolen på morgonen, som avslår på eftermiddagen. Olika rappare börjar uttala sitt stöd i sociala medier. Bland andra Tyler, the creator säger att han ska bojkotta Sverige. Hashtaggen #FreeASAP blir stor i sociala medier.

9 juli. TMZ rapporterar att ASAP Rocky lever under "inhumana förhållanden" i det svenska häktet. Rapporterna handlar bland annat om dålig mat och galna cellgrannar. Uppgifterna dementeras av Kriminalvården.

10 juli. Över en halv miljon personer har skrivit under ett upprop för att ASAP Rocky ska släppas.

11 juli. ASAP Rockys advokat meddelar att ASAP har behandlats korrekt medan han varit frihetsberövad, men att man fortfarande motsätter sig häktningen. Dagens Nyheter publicerar en intervju med USA:s före detta ambassadör Mark Brzezinski, som tycker att regeringen bör kliva in och frige ASAP. Det blir officiellt att hela ASAP Rockys Europaturné ställs in under juli månad.

12 juli. Utrikesminister Margot Wallström meddelar att regeringen inte lägger sig i enskilda rättsfall. Svenska Dagbladet rapporterar att ASAP Rockys livvakt gjort en motanmälan om misshandel.

13 juli. Det rapporteras om att ASAP Rocky bytt advokat, från Henrik Olsson Lilja till Slobodan Jovivic.

14 juli. Den amerikanska tidningen Politico rapporterar att amerikanska UD "följer fallet" noga, och att de uppmanar Sverige att "behandla honom rättvist".

16 juli. Svenska UD bekräftar för DN att de har haft diplomatiska kontakter med USA om ASAP Rocky.

17 juli. Flera amerikanska kongressledamöter protesterar mot häktningen av ASAP Rocky och kräver att han ska släppas fri. Det svenska skivbolaget Woah Dad, som anordnade Smash-festivalen, säger till SVT Kulturnyheterna att de står bakom den uppmärksammade "Free ASAP Rocky ASAP"-affischkampanjen i Stockholm.

18 juli. Den amerikanske kongressledamoten Adriano Espaillat uppmanar Sverige, i ett brev till svenska ambassadören i USA, att släppa ASAP Rocky. Det skriver TT. Enligt Espaillat bryter Sverige mot internationella konventioner, då ASAP Rocky inte fått tala med amerikanska UD.

19 juli. Häktningstiden går ut och beslut om eventuellt åtal måste fattas.